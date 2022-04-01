"Лохи, які обісрались. Всі плюватимуть нам в спину": СБУ перехопила чергову розмову окупанта

"Лохи, які обісрались. Всі плюватимуть нам в спину": СБУ перехопила чергову розмову окупанта

Російські загарбники приїхали вбивати та нищити і скаржаться, що їм соромно за те, що довелось відстувати з двох областей України.

СБУ перехопила розмову російського окупанта зі своїм родичем. Загарбник розповів, що йому соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей.

З чого випливає, що окупанти приїхали в Україну вбивати та нищити, констатують у Службі Безпеки України.

"Тому навіть часткове відведення військ їхні промиті пропагандою мізки сприймають, як ганьбу. Вони не очікували такого спротиву від України і підтверджують, що російська влада приховує дані про загиблих", - інформують в СБУ.

Окупантам соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей і вважають це зрадою російської армії, бо тепер, як сказав російський військовий у телефонній розмові, "всі їм плюватимуть в спину", а свої вже вважають їх "лохами", які "обісрались".

Між собою окупанти визнають, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше.

"Шкода, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких нещадно вбивають. Їхні настрої – доволі показові. Тому тримаємо стрій. Зараз не час розслаблятися. На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання", - підсумували в СБУ.

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