Логістика на Крим у вогні: ССО показали, як розвалили залізничний міст окупантів

Залізничний міст через Північнокримський канал / © Крымский ветер

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Сили спеціальних операцій (ССО) України провели успішну нічну операцію, завдавши нищівного удару по залізничній логістиці російських окупантів, яка веде до окупованого Кримського півострова.

Про це офіційно повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

Спецоперацію було реалізовано в ніч проти 18 червня. Оператори дронів підрозділу MiddleStrike «Баліста» вивели з ладу залізничний міст через Північнокримський канал, розташований поблизу населеного пункту Роздольне. Цей об’єкт був ключовим елементом у системі постачання російського угруповання військ.

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«Дрони Сил спеціальних операцій змінюють правила гри швидше, ніж ворог встигає класти рейки», — наголосили у відомстві, коментуючи успішний наліт.

У ССО зазначили, що це лише один із фрагментів систематичної та масштабної роботи українських спецпризначенців із вирізання ворожої логістики на південному напрямку. Детальніші результати полювання на транспортні артерії окупантів обіцяють оприлюднити згодом.

Дрони Сил спеціальних операцій змінюють правила гри швидше, ніж ворог встигає класти рейки / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Командування додало, що ССО продовжують завдавати чутливих і високоточних ударів по об’єктах агресора з метою критичного послаблення його бойових спроможностей та припинення окупації українських територій.

Нагадаємо, раніше російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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