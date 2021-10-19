Локдаун готуються ввести ще в 4 областях України: які регіони у небезпеці

Локдаун готуються ввести ще в 4 областях України: які регіони у небезпеці

"Червона" зона карантину в Україні може розширитися.

В Україні до вже п'яти "червоних" областей можуть додатися ще чотири регіони. Посилити обмеження там можуть вже цього тижня.

Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 19 жовтня.

Також читайте Чи обмежуватимуть роботу громадського транспорту у містах під час нового локдауну: відповідь МОЗ

За його словами, увійти до "червоної" зони можуть Житомирська, Сумська, Луганська і Харківська області. Наприклад, саме Харківщина періодично показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх його поки вдається збивати.

"Вже 5 регіонів пішло до червоного рівня епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - прокоментував він.

Нова хвиля COVID-19: вже 5 областей в червоній зоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання