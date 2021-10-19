Локдаун готуються ввести ще в 4 областях України: які регіони у небезпеці

"Червона" зона карантину в Україні може розширитися.
В Україні до вже п'яти "червоних" областей можуть додатися ще чотири регіони. Посилити обмеження там можуть вже цього тижня.
Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 19 жовтня.
За його словами, увійти до "червоної" зони можуть Житомирська, Сумська, Луганська і Харківська області. Наприклад, саме Харківщина періодично показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх його поки вдається збивати.
"Вже 5 регіонів пішло до червоного рівня епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - прокоментував він.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.
Як повідомлялося, наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.
Київ незабаром також може перейти до "червоної" зони карантину через те, що в столиці завантажено вже 70% лікарняних ліжок під хворих на коронавірус.