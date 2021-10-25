Локдаун в Україні: у РНБО розповіли про плани щодо потенційних обмежень в регіонах

Локдаун в Україні: у РНБО розповіли про плани щодо потенційних обмежень в регіонах

Секретар РНБО наголосив на особистій відповідальності громадян за своє здоров'я.

Запровадження локдауну в Україні наразі не розглядається. Обмеження вводитимуть територіально.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.



Він наголосив, що відповідальність за дотримання карантинних правил лежить не тільки на органах місцевого самоврядування, а здебільшого на громадянах.

"Відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що президент Володимир Зеленський щопонеділка проводить великий селектор щодо обмежень і ситуації з коронавірусом. За його словами, "там відбуваються неприємні розмови, без сорому у виразах".

Українці можуть запобігти локдауну, а також вберегти себе від тяжких наслідків коронавірусу завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше експерт назвав дату, коли коронавірус в Україні вийде на плато.

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