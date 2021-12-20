Лопнули розтяжки і вивернуло з корінням: у Сумській області гепнулась головна ялинка

Лопнули розтяжки і вивернуло з корінням: у Сумській області гепнулась головна ялинка

Дерево не витримало сильного вітру.

У Лебедині у Сумській області на землю повалилася новорічна ялинка. Дерево не витримало сильного вітру.

Про це повідомляє 0642.

Учора, 19 грудня, у Лебедині впала новорічна ялинка, яка стояла на площі Соборній. За словами міського голови Лебедина Олександра Бакликова, це сталося через вітер.

"Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули, і дерево впало. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай", — сказав він.

Зазначається, що в результаті падіння ніхто з містян не постраждав, частково пошкодилися прикраси та гірлянди - з того боку, на який впала ялинка.

Міський голова пообіцяв, що ялинку піднімуть і встановлять знову, що і бул зроблено за кілька годин.

Нагадаємо, що Театральній площі Маріуполя сьогодні ввечері, 19 грудня, сильний вітер повалив міську ялинку. У мережі з'явилося відео моменту падіння головної красуні міста.

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