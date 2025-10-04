Лось, евакуйований з Рівненщини, помер попри старання ветеринарів

Лось

Реклама

Лось, евакуйований з Рівненщини, помер у притулку «Домівка врятованих тварин». Попри старання ветеринарів, врятувати тварину не вдалося.

Про це розповів зоозахисник і голова правління «Еко Zахист» Орест Залипський у Facebook.

«Наш лосик. Його серце не витримало всього, що пережило, і сьогодні вночі зупинилось. На величезний жаль, чуда не сталось і ця історія закінчилась не так, як всі сподівалися і до останнього надіялись. Та тепер йому не боляче, — написав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 29 вересня на Рівненщині грибники виявили лося, що застряг у болоті. Тварину врятували за допомогою трактора, і, на перший погляд, вона була неушкодженою та під наглядом ветеринарів почала відновлюватися. Проте 1 жовтня стало відомо, що наслідки тривалого перебування в болоті виявилися серйознішими, ніж здавалося спочатку, і тварина потребувала інтенсивної терапії.