ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Лось, врятований з болота в Клевані, в критичному стані — медики борються за його життя (фото)

Знесилений лось після порятунку з болота потребує інтенсивної терапії. Медики борються за його життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Лось, врятований з болота в Клевані, в критичному стані — медики борються за його життя (фото)

Лось застряг у трясовині на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Лось, якого днями героїчно врятували з болота у Клевані, що на Рівненщині, перебуває у вкрай важкому стані.

Про це повідомив зоозахисник Орест Залипський від імені БО БФ «Домівка врятованих тварин».

За словами волонтерів, тварина є максимально знесиленою та зневодненою.

Порятунок лося Фото: Домівка врятованих тварин

Порятунок лося Фото: Домівка врятованих тварин

«Друзі виходимо з деякими оновленнями! Стан тварини дуже і дуже важкий, він максимально знесилений та обезводнений! Лося ми седували, зробили знімки рентгену-переломів немає. Зараз проводимо в/в інфузію. Ще близько 1.5 години будемо тут, поки чекаємо на дозвіл про перевезення.і решту бюрократії. Боремось.тримайте кулаки!!! Ми так хочемо аби він вижив», — йдеться у повідомленні.

Фото: Домівка врятованих тварин

Фото: Домівка врятованих тварин

Спеціалісти докладають усіх зусиль для стабілізації лося із застосуванням внутрішньовенної інфузії.

Лось, врятований на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Лось, врятований на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Наразі вирішують питання перевезення тварини до спеціалізованого місця, що супроводжується певними бюрократичними процедурами.

Порятунок лося на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Порятунок лося на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Історія порятунку: грибники натрапили на «болотну пастку»

Нагадаємо, 29 вересня поблизу селища Клевань на Рівненщині місцеві мешканці, які збирали гриби у лісі, натрапили на лося, який потрапив у трясовину.

Копитний велетень, знесилений боротьбою, застряг у «болотній пастці». Грибники негайно покликали на допомогу єгерів та лісівників.

Операція з порятунку виявилася складною, але успішною: знесилену тварину витягли з трясовини за допомогою трактора.

На той момент здавалося, що найгірше позаду. Ветеринар оглянув лося і підтвердив: переломів та ушкоджень немає. Тварина почала потрохи ходити та активно їсти, перебуваючи під наглядом фахівців.

Однак, як стало відомо сьогодні, 1 жовтня, наслідки тривалого перебування в болоті та боротьби за життя виявилися значно важчими, ніж здавалося одразу. Волонтери та небайдужі люди щиро сподіваються, що інтенсивна терапія допоможе лосю оговтатися і вижити.

Нагадаємо, раніше в Мережі ропалився скандал через історію безпритульного собаки Міші, який жив біля станції метро «Теремки». Факти про тварину викликали значний резонанс у суспільстві.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie