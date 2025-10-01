- Дата публікації
Лось, врятований з болота в Клевані, в критичному стані — медики борються за його життя (фото)
Знесилений лось після порятунку з болота потребує інтенсивної терапії. Медики борються за його життя.
Лось, якого днями героїчно врятували з болота у Клевані, що на Рівненщині, перебуває у вкрай важкому стані.
Про це повідомив зоозахисник Орест Залипський від імені БО БФ «Домівка врятованих тварин».
За словами волонтерів, тварина є максимально знесиленою та зневодненою.
«Друзі виходимо з деякими оновленнями! Стан тварини дуже і дуже важкий, він максимально знесилений та обезводнений! Лося ми седували, зробили знімки рентгену-переломів немає. Зараз проводимо в/в інфузію. Ще близько 1.5 години будемо тут, поки чекаємо на дозвіл про перевезення.і решту бюрократії. Боремось.тримайте кулаки!!! Ми так хочемо аби він вижив», — йдеться у повідомленні.
Спеціалісти докладають усіх зусиль для стабілізації лося із застосуванням внутрішньовенної інфузії.
Наразі вирішують питання перевезення тварини до спеціалізованого місця, що супроводжується певними бюрократичними процедурами.
Історія порятунку: грибники натрапили на «болотну пастку»
Нагадаємо, 29 вересня поблизу селища Клевань на Рівненщині місцеві мешканці, які збирали гриби у лісі, натрапили на лося, який потрапив у трясовину.
Копитний велетень, знесилений боротьбою, застряг у «болотній пастці». Грибники негайно покликали на допомогу єгерів та лісівників.
Операція з порятунку виявилася складною, але успішною: знесилену тварину витягли з трясовини за допомогою трактора.
На той момент здавалося, що найгірше позаду. Ветеринар оглянув лося і підтвердив: переломів та ушкоджень немає. Тварина почала потрохи ходити та активно їсти, перебуваючи під наглядом фахівців.
Однак, як стало відомо сьогодні, 1 жовтня, наслідки тривалого перебування в болоті та боротьби за життя виявилися значно важчими, ніж здавалося одразу. Волонтери та небайдужі люди щиро сподіваються, що інтенсивна терапія допоможе лосю оговтатися і вижити.
