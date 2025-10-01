Лось застряг у трясовині на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Лось, якого днями героїчно врятували з болота у Клевані, що на Рівненщині, перебуває у вкрай важкому стані.

Про це повідомив зоозахисник Орест Залипський від імені БО БФ «Домівка врятованих тварин».

За словами волонтерів, тварина є максимально знесиленою та зневодненою.

Порятунок лося Фото: Домівка врятованих тварин

«Друзі виходимо з деякими оновленнями! Стан тварини дуже і дуже важкий, він максимально знесилений та обезводнений! Лося ми седували, зробили знімки рентгену-переломів немає. Зараз проводимо в/в інфузію. Ще близько 1.5 години будемо тут, поки чекаємо на дозвіл про перевезення.і решту бюрократії. Боремось.тримайте кулаки!!! Ми так хочемо аби він вижив», — йдеться у повідомленні.

Фото: Домівка врятованих тварин

Спеціалісти докладають усіх зусиль для стабілізації лося із застосуванням внутрішньовенної інфузії.

Лось, врятований на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Наразі вирішують питання перевезення тварини до спеціалізованого місця, що супроводжується певними бюрократичними процедурами.

Порятунок лося на Рівненщині Фото: Домівка врятованих тварин

Історія порятунку: грибники натрапили на «болотну пастку»

Нагадаємо, 29 вересня поблизу селища Клевань на Рівненщині місцеві мешканці, які збирали гриби у лісі, натрапили на лося, який потрапив у трясовину.

Копитний велетень, знесилений боротьбою, застряг у «болотній пастці». Грибники негайно покликали на допомогу єгерів та лісівників.

Операція з порятунку виявилася складною, але успішною: знесилену тварину витягли з трясовини за допомогою трактора.

На той момент здавалося, що найгірше позаду. Ветеринар оглянув лося і підтвердив: переломів та ушкоджень немає. Тварина почала потрохи ходити та активно їсти, перебуваючи під наглядом фахівців.

Однак, як стало відомо сьогодні, 1 жовтня, наслідки тривалого перебування в болоті та боротьби за життя виявилися значно важчими, ніж здавалося одразу. Волонтери та небайдужі люди щиро сподіваються, що інтенсивна терапія допоможе лосю оговтатися і вижити.

