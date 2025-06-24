Лосеня не пережило обстріл: тварину лікували після нападу собак на Київщині

Лосеня / Фото: Центр порятунку диких тварин

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У ніч проти 23 травня під час масованого обстрілу Росії на Київщині загинуло врятоване лосеня. Раніше тварину врятували після нападу собак, однак її серце зупинилося після вибухів.

Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин.

Працівники закладу розповіли, що під час атаки вибуховою хвилею в Центрі повибивало вікна, що спричинило паніку серед тварин. Внаслідок стресу деякі з них побилися об решітки вольєрів, а у врятованого лосеняти зупинилося серце.

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«Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролося за життя, не пережило чергової пекельної ночі. Сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилося», — йдеться в повідомленні.

7 червня на Київщині собаки напали на лосицю з трьома малятами. Одне лосеня загинуло на місці, інше доправили до центру в тяжкому стані. Тварина отримала сильний удар у правий бік, мала порушення травлення і критично низький рівень глюкози в крові. Ветеринари боролися за її життя понад 12 днів, використовуючи крапельниці та примусове годування.

Експерти зазначають, що диким тваринам важко відновлюватися після травм, особливо якщо у них порушено обмін речовин через людське втручання або неправильне годування.

Нагадаємо, на вибуховому пристрої в Чорнобильській зоні, залишеному після російської окупації, підірвався кінь Пржевальського.

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