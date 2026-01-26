Лоукостер Ryanair заговорив про повернення до України: що вимагає компанія

Ryanair / © Associated Press

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що не відновлюватиме польоти до українських аеропортів після укладення мирної угоди без надання суттєвих знижок на аеропортові збори.

Про це повідомив генеральний директор компанії Майкл О’Лірі, передає Financial Times.

За його словами, Ryanair готова відновити рейси до України протягом чотирьох–шести тижнів після завершення війни та запустити близько 40 маршрутів з європейських міст, перевозячи до 5 мільйонів пасажирів на рік. Водночас компанія не має наміру сплачувати повну вартість аеропортових зборів.

“Якщо ви хочете швидкого зростання та швидкої відбудови, нам потрібні значні знижки на державні платежі”, – заявив О’Лірі під час спілкування з інвесторами.

Ryanair уже неодноразово вступала в публічні конфлікти з аеропортами та регуляторами, домагаючись зменшення зборів. Торік компанія вела гучну суперечку з іспанським оператором Aena щодо вартості обслуговування рейсів.

Авіасполучення з Україною було повністю припинене після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Наразі залишається невизначеним, коли саме польоти можуть бути відновлені. Водночас конкурент Ryanair – авіакомпанія Wizz Air – раніше заявляла про плани повернутися на український ринок після завершення бойових дій.

Українське управління цивільної авіації та Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі публічно не коментували заяви Ryanair.

Нагадаємо, в Україні знову заговорили про можливе відновлення польотів цивільної авіації. Національна авіакомпанія Польщі LOT Polish Airlines заявила про готовність поновити регулярні пасажирські рейси до України.

Там зазначають, що це станеться одразу після того, як повітряний простір буде визнано безпечним для цивільної авіації. У компанії наголошують: у разі встановлення стійкого миру та отримання відповідних дозволів рейси до Києва та Львова можуть бути запущені протягом приблизно шести тижнів.