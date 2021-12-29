"Ловитимуть" п'яних за кермом і реагуватимуть на запуск феєрверків: у поліції анонсували посилення заходів безпеки

"Ловитимуть" п'яних за кермом і реагуватимуть на запуск феєрверків: у поліції анонсували посилення заходів безпеки

Святкові заходи у новорічну річ заплановані, щонайменше, у 500 населених пунктах.

В Україні в новорічну ніч-2022 публічну безпеку будуть забезпечувати близько 10 тисяч правоохоронців. Вони стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, запобігатимуть хуліганським діям, травмуванню людей під час використання петард і салюту.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

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За його словами, окрім святкування Нового року, 1 січня 2022 року з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери наразі заплановано проведення 50 урочистих заходів. До святкових подій долучаться близько 10 тисяч українців.

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"Святкові заходи у новорічну річ заплановані, щонайменше, у 500 населених пунктах. Публічний порядок під час масових заходів забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомив Клименко.

За його словами, робота правоохоронців буде спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Крім того, важливо забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей, адже, за його словами, щороку чимало громадян травмуються внаслідок небезпечних забав.

"Дуже багато автомобілів, багато людей сім’ями їдуть на відпочинок, до рідних. Маємо забезпечити безпеку та надавати допомогу, особливо враховуючи сьогоднішні погодні умови", - уточнив Клименко.

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