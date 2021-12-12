Ловлять хвилі: на одному з пляжів Одеси з'явилися серфінгісти

Молоді люди у гідрокостюмах стрибають у море просто з пірса.
В Одесі на пляжі Аркадія вже декілька днів ловлять хвилі серфінгісти. У місті наразі дуже сприятлива погода для серфінгу - вітряна і одночасно тепла.
Про це повідомляє "Думская".
Зазначається, що незвичайне для міста видовище приваблює десятки відпочиваючих, які, попри небезпеку бути залитими високими хвилями, фотографують серфінгістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бразилії провели чемпіонат з серфінгу для собак. Зазначається, що у змаганнях взяли участь 26 команд серфінгістів-аматорів та їхніх песиків. Перемогу здобула собака Парафіна та її власник. Ця команда вже брала участь у світових чемпіонатах із серфінгу для собак та навіть вигравала медалі.