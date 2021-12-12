Ловлять хвилі: на одному з пляжів Одеси з'явилися серфінгісти

Молоді люди у гідрокостюмах стрибають у море просто з пірса.

В Одесі на пляжі Аркадія вже декілька днів ловлять хвилі серфінгісти. У місті наразі дуже сприятлива погода для серфінгу - вітряна і одночасно тепла.

Також читайте Під Києвом синоптики зафіксували рідкісне погодне явище (фото)

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що незвичайне для міста видовище приваблює десятки відпочиваючих, які, попри небезпеку бути залитими високими хвилями, фотографують серфінгістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бразилії провели чемпіонат з серфінгу для собак. Зазначається, що у змаганнях взяли участь 26 команд серфінгістів-аматорів та їхніх песиків. Перемогу здобула собака Парафіна та її власник. Ця команда вже брала участь у світових чемпіонатах із серфінгу для собак та навіть вигравала медалі.