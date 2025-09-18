"Лови!": у Чернігові жінка народила під під'їздом (фото)

Любов із новонародженим сином / © Суспільне

У Чернігові жінка народила просто під під’їздом.

Про це повідомляє «Суспільне Чернігів».

Народила сина, стоячи під під’їздом, близько п’ятої ранку, коли на вулиці було +12, а пологи приймала подруга. Жителька Ічні Любов Кікало приїхала до своєї подруги Юлії Пуць до Чернігова за два тижні до очікуваної дати пологів. Жила у неї й чекала, щоб поїхати до пологового. Але о пів на п’яту ранку 13 вересня жінка почала народжувати. Вона розбудила подругу, щоб та відвезла її до лікарні. Але сісти до машини вже не змогла — дитина почала виходити.

Любов Кікало пригадує події ранку 13 вересня.

«Діма каже: „Сідай у машину“. А я вже сісти не можу, я відчуваю, що у мене виходить дитина. Я сказала Юлі: „Лови!“ — і ми зловили Сашка».

Це все було потім, а до того Любов прокинулася вночі від болю у животі.

«Я прокинулася десь о 1:30, у мене заболів живіт. Я походила, сходила в туалет — наче все добре, лягла спати. Прокинулася, почала будити Юлю. Розумію, що почалися перейми і перейми не з інтервалом у пів години, не так, як потрібно, а дуже швидко і вони постійно, регулярно».

Ще в ліфті, каже жінка, вона відчула, що почала народжувати.

«Спускалися в ліфті, я зрозуміла, що в мене йде потуга. І, поки до машини дійшла, у мене вже була четверта потуга».

Подруга Юлія згадує: надворі ще було темно.

«І тут Люба каже: „В мене народжується дитина“. Я починаю дзвонити у „швидку“, кажу: „Ми тут народжуємо, швиденько нам, будь ласка, машину“. Заявку прийняли, але ми розуміємо, що все, ми вже не встигаємо. І що робити? Я стаю на коліна і розумію, що народжується дитина. Я ловлю спинку, ручка… І рахую про себе: одна ручка, друга ручка, ніжка одна, ніжка друга… Де голова? А в мене такий вибух адреналіну, ви просто цього не розумієте, це треба побути в цій шкурі. Я думаю: „Де голова?“. І тут мені приходить усвідомлення, що голова народжується першою. Потім я з іншого боку дивлюся: Люба тримає голову».

Юлія каже, що після народження малюка, вони з нетерпінням очікували на його перший крик.

«І я вже подаю дитину — хух, наче все… Але ж треба, щоб закричала. І тут малюк кричить, і ми розуміємо, що все… Ми такі в ступорі… Я не розумію, як я цю дитину приймала, хоч би нічого не зламала, не вивихнула… Це дуже страшно. Потім десь наче з іншого світу долинає голос чоловіка: „Вдягайте його!“. +12 на вулиці, ми бігом шукати, у що закутати, знайшли ковдрочку, закутали малюка».

Любов говорить: дуже сильно хвилювалася, щоб із дитиною все було гаразд.

«Був страх, дуже великий страх. Я не знала, як це все, я розуміла, що можна травмувати дитину, мені було страшно дуже за нього, щоб усе було добре. А потім, коли він народився, я просто стояла шокована, у мене просто був шок. Я на нього дивилася, я його цьомала».

Любов із немовлям забрала швидка / © Суспільне

Незабаром Любов із немовлям забрала швидка і відвезла до пологового будинку.

Любов ыз новонародженим Сашком ы подругою Юлею / © Суспільне

«Жінка була доправлена в нормальному стані, загрози її життю чи життю дитинки не було. Не було кровотечі. Тобто, в принципі, це відбулися фізіологічні пологи, просто за межами медичного закладу», — розповіла завідувачка акушерського обсерваційного відділення пологового будинку Юлія Черкас.

Маленький Сашко / © Суспільне

Зараз Любов із дитиною вже вдома. Малюка назвали Олександром, на честь дідуся.

Нагадаємо, мешканка Вінниці Людмила Грищенко народила двох донечок у досить поважному віці: першу в 54 роки, другу — у 58.