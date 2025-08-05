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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни: які наслідки

Внаслідок удару по Лозовій є поранені, серед них — двоє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Місто Лозова після обстрілу

Місто Лозова після обстрілу / © Facebook/Поліція Харківщини

Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни.

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський у Telegram.

За словами мера, близько 03:16 РФ била по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей.

«Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні. Це поки що вся інформація, яку можемо надати», — написав Зеленський.

Скасування потягів та зміна маршрутів

У Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал: відбудуться зміни у русі приміських поїздів, повідомили у міській раді та «Укрзалізниці».

Зокрема, скасовуються потяги:

  • №6852 Дубово-Харків-Пасажирський;

  • №6414 Харків-Пасажирський-Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6651/6573 Орілька-Полтава-Південна (замість Лозова-Полтава-Південна);

  • №6512 Лиманівка-Харків-Пасажирський (замість Лозова-Харків-Пасажирський).

Нагадаємо, війська РФ штурмували КПП «Гоптівка» на кордоні Харківщини та Росії, але були відкинуті ЗСУ.

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