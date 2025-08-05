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Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни: які наслідки
Внаслідок удару по Лозовій є поранені, серед них — двоє дітей.
Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни.
Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський у Telegram.
За словами мера, близько 03:16 РФ била по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей.
«Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні. Це поки що вся інформація, яку можемо надати», — написав Зеленський.
Скасування потягів та зміна маршрутів
У Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал: відбудуться зміни у русі приміських поїздів, повідомили у міській раді та «Укрзалізниці».
Зокрема, скасовуються потяги:
№6852 Дубово-Харків-Пасажирський;
№6414 Харків-Пасажирський-Лозова.
Зміненим маршрутом курсуватимуть:
№6651/6573 Орілька-Полтава-Південна (замість Лозова-Полтава-Південна);
№6512 Лиманівка-Харків-Пасажирський (замість Лозова-Харків-Пасажирський).
Нагадаємо, війська РФ штурмували КПП «Гоптівка» на кордоні Харківщини та Росії, але були відкинуті ЗСУ.