Лозову на Харківщині та Запоріжжя з'єднає приміський поїзд

"Укрзалізниця" запустила потяг до Лозової в Харківській області.

Від 3 жовтня курсуватиме приміський поїзд сполученням Запоріжжя - Лозова - Запоріжжя.

Про це повідомили у Придніпровській залізниці.

Із Запоріжжя поїзд № 6535/6536 їхатиме о 08:00 зі станції "Запоріжжя II". До Лозової прибуватиме о 12:17.

У зворотному напрямку поїзд № 6537/6538 вирушатиме з Лозової о 12:51. Він прибуватиме до Запоріжжя о 17:00.

Нагадаємо, вранці 15 вересня перший рейс відправився до звільненої Балаклії. Потім "Укрзалізниця" збільшила кількість потягів у цьому напрямку. Від Харкова замість одного рейкового автобуса Pesa від 24 вересня будуть курсувати одразу два.

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