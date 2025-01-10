Лубінець пропонує нові штрафи за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім: подробиці

Діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець закликав Верховну Раду посилити відповідальність за продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім. Штрафи можуть зрости до 3000-15000 неоподатковуваних мінімумів.

Про це він повідомив на всласній сторінці в Telegram.

За інформацією Нацполіції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів.

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За словами Лубінця, це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері.

"Звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів дітям", – зазначив Любінець.

Він наголосив, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності та запропонував внести зміни до законодавства, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів ( від 51 тис. до 255 тис. грн) за продаж вказаних товарів дітям.

"Так, за відповідні дії, продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 грн. Чинні розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей", – підсумував Омбудсмен.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11024, який забороняє джипінг на територіях природно-заповідного фонду.

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