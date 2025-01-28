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Лубінець назвав дві країни, які допомагають повертати полонених та дітей

Лубінець назвав дві країни, які допомагають повертати полонених та дітей

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець / Фото: twitter.com

Омбудсмен висловив вдячність ОАЕ, які допомагають Україні домовлятися в питанні повернення військовополонених.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець назвав дві країни, які допомагають Україні повертати полонених та дітей.

Про це Лубінець сказав в телеефірі.

Омбудсмен висловив вдячність ОАЕ, які допомагають Україні домовлятися в питанні повернення військовополонених.

"Скажу, що у нас зараз є дві країни (які допомагають у поверненні українців на батьківщину – ред.): ОАЕ – в питанню військовополонених, та Катар – у питані повернення українських дітей. Це країни, які, на мій погляд, використовують всі важелі впливу, переконання, на російську сторону", – зазначив він.

Крім того, Лубінець наголосив, що росіяни не надають меддопомоги тяжкопораненим полоненим, їх треба повертати терміново.

"На мій погляд, саме ця категорія – важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", – сказав він.

Лубінець також нагадав, що вдалося вперше провести чотиристоронню зустріч, де крім нього і російського омбудсмана Тетяни Москалькової, були присутні керівники місій МКЧХ в Україні та РФ.

"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, які мають зробити країни, – це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", – заявив він. 

За словами омбудсмена, під час технічної зустрічі він почув, що російська сторона взяла це у роботу: "без жодних гарантій, я так це можу назвати".

"Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", – зазначив він.

Дмитро Лубінець також наголосив, що Україна вимагає від ООН та МКЧХ зафіксувати факт скоєння російськими солдатами ще одного воєнного злочину – розстрілу шістьох українських військових, про який стало відомо 23 січня.

"Окрім МКЧХ, я звернувся до ООН, щоб вони зафіксували цей випадок. Щоб, у тому числі, було окремо напрацьовано спецдоповідь, яку, я сподіваюся, буде представлено на майданчику ООН і інших міжнародних організацій. Які мають не просто вкотре на словах засуджувати дії Росії, а робити конкретні кроки – додатково вводити санкції проти РФ, додатково виділяти нові й нові пакети допомоги для України, українців, ЗСУ", – сказав омбудсмен.

На переконання Лубінця, наразі "ми просто не можемо" інакше покарати російське зло, яке щодня показує нові приклади воєнних злочинів, у тому числі розстріли українських військовополонених.

"Я звертаюся до всіх громадян України: навіть коли ви бачите подібні відео (з розстрілом українських військових росіянами – ред.), єдина реакція у нас, яка має бути, це – реакція вдячності і згадування у наших молитвах наших героїв та героїнь, які, на жаль, гинуть кожного дня", – резюмував він.

До слова, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував ООН та Червоний Хрест за відсутність реакції на розстріл українських військовополонених.

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