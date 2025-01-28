Лубінець назвав дві країни, які допомагають повертати полонених та дітей

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець назвав дві країни, які допомагають Україні повертати полонених та дітей.

Про це Лубінець сказав в телеефірі.

Омбудсмен висловив вдячність ОАЕ, які допомагають Україні домовлятися в питанні повернення військовополонених.

"Скажу, що у нас зараз є дві країни (які допомагають у поверненні українців на батьківщину – ред.): ОАЕ – в питанню військовополонених, та Катар – у питані повернення українських дітей. Це країни, які, на мій погляд, використовують всі важелі впливу, переконання, на російську сторону", – зазначив він.

Крім того, Лубінець наголосив, що росіяни не надають меддопомоги тяжкопораненим полоненим, їх треба повертати терміново.

"На мій погляд, саме ця категорія – важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", – сказав він.

Лубінець також нагадав, що вдалося вперше провести чотиристоронню зустріч, де крім нього і російського омбудсмана Тетяни Москалькової, були присутні керівники місій МКЧХ в Україні та РФ.

"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, які мають зробити країни, – це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", – заявив він.

За словами омбудсмена, під час технічної зустрічі він почув, що російська сторона взяла це у роботу: "без жодних гарантій, я так це можу назвати".

"Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", – зазначив він.

Дмитро Лубінець також наголосив, що Україна вимагає від ООН та МКЧХ зафіксувати факт скоєння російськими солдатами ще одного воєнного злочину – розстрілу шістьох українських військових, про який стало відомо 23 січня.

"Окрім МКЧХ, я звернувся до ООН, щоб вони зафіксували цей випадок. Щоб, у тому числі, було окремо напрацьовано спецдоповідь, яку, я сподіваюся, буде представлено на майданчику ООН і інших міжнародних організацій. Які мають не просто вкотре на словах засуджувати дії Росії, а робити конкретні кроки – додатково вводити санкції проти РФ, додатково виділяти нові й нові пакети допомоги для України, українців, ЗСУ", – сказав омбудсмен.

На переконання Лубінця, наразі "ми просто не можемо" інакше покарати російське зло, яке щодня показує нові приклади воєнних злочинів, у тому числі розстріли українських військовополонених.

"Я звертаюся до всіх громадян України: навіть коли ви бачите подібні відео (з розстрілом українських військових росіянами – ред.), єдина реакція у нас, яка має бути, це – реакція вдячності і згадування у наших молитвах наших героїв та героїнь, які, на жаль, гинуть кожного дня", – резюмував він.

До слова, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував ООН та Червоний Хрест за відсутність реакції на розстріл українських військовополонених.

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