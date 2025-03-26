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Лубінець: порушення прав людини з боку ТЦК набули масового характеру

Лубінець: порушення прав людини з боку ТЦК набули масового характеру

Скандали під час мобілізації / Фото: ТСН.ua

Омбудсмен наголосив, що системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.

Про це він написав у соцмережах.

"Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави", – зазначив омбудсмен.

Випадки зловживань

Лубінець назвав найбільш "кричущі випадки":

  • Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявні ситуації, коли групи людей силоміць затримують на вулицях, у торгових центрах, біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу.
  • Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Порушення права на захист та правові гарантії

  • Позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатися своїми законними правами.
  • Приховування інформації про затриманих громадян.

Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини.

  • Недопущення представників Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Через недопуск вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян.

  • Примусове підписання документів.

Є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз’яснення їх змісту та правових наслідків, стверджує Лубінець.

  • Затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації (студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо).

"Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу", – підсумував Лубінець.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці чоловік вистрелив у ногу військовому ТЦК.

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