Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити оновлений законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Як повідомив Лубінець, ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з міністром оборони Рустемом Умєровим. На зустрічі, зокрема обговорили оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Про це він написав у Telegram.

"У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Лубінець наголошував на порушеннях прав громадян у законопроєкті про мобілізацію.

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