Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест "продовжує показувати позицію "страуса" у питанні розстрілів українських полонених російськими загарбниками.

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Про це він заявив в етері телемарафону.

Він заявив, що випадки з розстрілом український полонених останнім часом почастішали.

"Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами і Україна вимагає негайної реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.

"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест робить все, щоб захистити свою російську філію.

Крім того, ми раніше інформували, що псковські десантники інсценували страту полонених українців.

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