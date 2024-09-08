Лубінець заявив, що Червоний Хрест зайняв позу "страуса" у питанні розстрілів українських полонених

Випадки з розстрілом український полонених останнім часом почастішали.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест "продовжує показувати позицію "страуса" у питанні розстрілів українських полонених російськими загарбниками.
Про це він заявив в етері телемарафону.
Він заявив, що випадки з розстрілом український полонених останнім часом почастішали.
"Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.
Лубінець зазначив, що публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами і Україна вимагає негайної реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.
"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест робить все, щоб захистити свою російську філію.
Крім того, ми раніше інформували, що псковські десантники інсценували страту полонених українців.
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