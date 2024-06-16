Лубінець заявив, що Росія не хоче повертати своїх військовополонених

Росія не зацікавлена у поверненні своїх військовополонених, оскільки категорично відмовляє від обміну за формулою "всіх на всіх".

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені - ред.) просто не потрібні", - сказав омбудсмен.

Він заявив, що російська пропаганда намагається перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор шокував кількістю українських військовополонених, що зазнають тортур.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні відкрили новий табір для військовополонених росіян "Центр-3".

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