Лубінець зробив заяву про кількість депортованих українських дітей

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ніхто не дізнається кількості депортованих дітей без механізму отримання інформації від РФ.

Росія, за офіційними даними, незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей, однак насправді ніхто не знає реальної можливої цифри і встановити її неможливо, доки не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я називаю цифру 19 тисяч 546 українських дітей (депортованих РФ – ред.) з посиланням на спеціально створений вебпортал "Діти війни". Там ця цифра офіційно зазначена. Що стосується можливої реальної цифри, насправді її не знає ніхто", – сказав омбудсмен на 4 Саміті перших леді та джентельменів.

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Омбудсмен додав, що, за наявними даними, у серпні РФ відправила з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад тисячу українських дітей на так зване оздоровлення в російський регіон Кабардино-Балкарія, і невідомо, скільки їх повернуться звідти.

"Тому скільки може становити ця цифра (депортованих дітей – ред.) насправді не знає ніхто, доки в нас не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку РФ. Це мають робити міжнародні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я використовував усі ці можливості, звертався напряму до верховного комісара, до комісара у справах біженців, напряму до ООН. На жаль, жодної відповіді офіційної з цифрами, з підтвердженими українськими дітьми я не отримав", – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, тяжкопоранений воїн повернув з Росії свого брата, якого примусово вивезла тітка.

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