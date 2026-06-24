Лубінець ошелешив заявою про те, що роблять у ТЦК із непридатними до служби чоловіками

Військові ТЦК / © Цензор.нет

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про випадки мобілізації громадян, які через вік або стан здоров’я не можуть виконувати бойові завдання, а згодом оформлюються як працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це омбудсман повідомив в ефірі національного телемарафону, коментуючи звернення щодо можливих порушень під час мобілізаційних заходів.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмана фіксує випадки, коли під час проходження мобілізаційних процедур не враховуються наявні медичні документи та підтверджені захворювання громадян.

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«У нас є випадки, коли людина повідомляє про свої захворювання, маючи навіть на руках докази медичного лікування, це взагалі не береться до уваги. Як результат, знову ж таки, у нас мобілізують людей, а потім їх не хочуть забирати військові частини», — заявив омбудсман.

Він зазначив, що після цього деяких мобілізованих фактично залишають працювати в самих ТЦК та СП.

«Людину мобілізували, а жодна військова частина не хоче брати собі такого бійця, бо бачить, що людина не здатна через вік або через медичний стан виконувати бойові задачі. І тоді записують таку людину просто до працівників ТЦК та СП», — сказав омбудсман.

Лубінець також заявив, що публічно не розповідає навіть про один відсоток випадків незаконних дій ТЦК, які перебувають у провадженні Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, несподівано заявив, що в українському законодавстві нібито немає категорії «непридатний до військової служби».

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