Лубінець озвучив страшну кількість страчених українських полонених
Росія офіційно перетворила катування та позасудові страти на інструмент державної політики.
Станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських військовополонених.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини.
Він наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.
«Згідно з даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами», — йдеться у повідомленні.
Омбудсмен закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.
Раніше Лубінець розповів, що з російського полону вдалося повернути 6422 українців, 409 з них — цивільні. Окремо вдалося повернути 2016 дітей.
Нагадаємо, що російські війська систематично страчують українських військовополонених, а командування окупантів навіть заохочує простих солдат вчиняти ці страшні злочини.
Наприклад, 27 грудня росіяни розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.
Також російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі.
Крім військових, окупанти страчують і цивільних. Ми розповідали страшну історію з Донеччини про жінку, яка 12 годин ішла пішки під обстрілами замінованими територіями, ще й із простреленим обличчям. Її чоловіка, двох синів і сусідів розстріляли окупанти.