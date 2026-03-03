Лубінець озвучив страшну кількість страчених українських полонених

Один із розстрілів українських полонених / © Офіс Генерального прокурора

Станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини.

Він наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

«Згідно з даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами», — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

Раніше Лубінець розповів, що з російського полону вдалося повернути 6422 українців, 409 з них — цивільні. Окремо вдалося повернути 2016 дітей.

Нагадаємо, що російські війська систематично страчують українських військовополонених, а командування окупантів навіть заохочує простих солдат вчиняти ці страшні злочини.

Наприклад, 27 грудня росіяни розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.

Також російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі.

Крім військових, окупанти страчують і цивільних. Ми розповідали страшну історію з Донеччини про жінку, яка 12 годин ішла пішки під обстрілами замінованими територіями, ще й із простреленим обличчям. Її чоловіка, двох синів і сусідів розстріляли окупанти.