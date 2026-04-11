Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Найстаршому звільненому воїну — 63 роки, наймолодшому — 21.
Сьогодні, 11 квітня, 175 військових та 7 цивільних повернулися додому з російської неволі. Особливість цього обміну — переважна більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Щодо військових:
Це велика кількість оборонців Маріупо"ля, а також захисники Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини.
Це воїни НГУ, ДПСУ, ЗСУ, ТрО, ДШВ, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому — 63 роки, наймолодшому — 21 рік», — зазначив він.
За його даним, є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Також 27 військових потрапили у неволю рівно 4 роки тому.
Щодо цивільних:
Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині. Усі вони незаконно утримувалися від 2022 року.
«Повернуті додому мають тяжкий стан здоровʼя, травми, пригнічений психологічний стан», — додав він.
Обмін полоненими 11 квітня 2026
Відбувся обмін військовополоненими між Україною і РФ. Вдалося повернути 175 військових і семеро цивільних.
«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на донецькому, луганському, харківському, херсонському, запорізькому, сумському, київському, курському напрямках», — заявив президент України Володимир Зеленський.