Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими

Вдалося визволити 25 офіцерів / © Володимир Зеленський

Сьогодні, 11 квітня, 175 військових та 7 цивільних повернулися додому з російської неволі. Особливість цього обміну — переважна більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Щодо військових:

Це велика кількість оборонців Маріупо"ля, а також захисники Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Це воїни НГУ, ДПСУ, ЗСУ, ТрО, ДШВ, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому — 63 роки, наймолодшому — 21 рік», — зазначив він.

За його даним, є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Також 27 військових потрапили у неволю рівно 4 роки тому.

Щодо цивільних:

Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині. Усі вони незаконно утримувалися від 2022 року.

«Повернуті додому мають тяжкий стан здоровʼя, травми, пригнічений психологічний стан», — додав він.

Обмін полоненими 11 квітня 2026

Відбувся обмін військовополоненими між Україною і РФ. Вдалося повернути 175 військових і семеро цивільних.

«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на донецькому, луганському, харківському, херсонському, запорізькому, сумському, київському, курському напрямках», — заявив президент України Володимир Зеленський.