Лубінець пояснив, куди зникають записи з нагрудних камер ТЦК

Бум «зламаних» боді-камер у ТЦК: що пропонує Лубінець / © ТСН.ua

Реклама

Чимало військових ТЦК з груп оповіщення, що здійснюють мобілізаційні заходи, ігнорують вимогу носити боди-камери.

Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії у парламенті, розповідаючи про порушення з боку працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів.

«Станом на сьогодні, можу сьогодні офіційно проінформувати шановних народних депутатів, що точно не всі групи оповіщення мають ці боди-камери», — зазначив Лубінець.

Реклама

За словами омбудсмена, коли Офіс Уповноваженого з прав людини починає розбиратися щодо конкретних випадків, то завжди запитує, чи були боди-камери на працівниках ТЦК.

І, як правило, у відповідь чують, що боди-камери або не працювали, або були відсутні через недостатнє фінансування та щось подібне.

«Тому я можу сказати, що на даний час точно не розповсюджене явище — боди-камери. Користуючись нагодою, я прошу, щоб ви, як народні депутати, в якості однієї з пропозицій, терміново вимагали від відповідних структур обов’язкове фізичне знаходження боди-камер ввімкненими, а якщо немає відео з тих боди-камер, то автоматично зараховувалися слова з боку громадян України, а не навпаки», — каже омбудсмен.

Як приклад, він навів Нацполіцію, де набагато відповідальніше ставляться до боди-камер.

Реклама

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив про масові порушення з боку працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів і різке зростання кількості скарг від громадян.