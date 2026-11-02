Лубінець пояснив, що буде з людьми, які залишилися в Олешках

Дмитро Лубінець / © Getty Images

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Громадяни, які ухвалили рішення залишитися в тимчасово окупованих Олешках, будуть запезпечені гуманітарною допомогою.

Про результати спецоперації під час пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Тобто наша задача з російською стороною — щоб подібна доставка гуманітарної допомоги стала системною. Ми прямо про це домовились. Ми вже зараз ведемо комунікацію, як це зробити… не рідше одного разу на місяць. Щоб дійсно все, що треба для виживання громадян, які ухвалили особисто рішення залишитись в Олешках, щоб вони мали хоч якісь елементарні речі», — сказав він.

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Евакуація з Олешків — що відомо

В Олешках Херсонської області, що перебувають під російським контролем, протягом останніх кількох місяців склалася ситуація, близька до гуманітарної катастрофи.

Місто перебувало під постійними обстрілами, а залишити його було практично неможливо, оскільки більшість доріг заміновані. У місті майже немає світла, не працює водопостачання, а останній продуктовий магазин закрився ще взимку.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

31 жовтня українці з Олешків перетнули білорусько-український кордон на Чернігівщині. Їх вивезли з окупованого росіянами міста. Спочатку їх везли автобусами до російської Анапи, звідти літаками — до Білорусі, а потім — автобусами до України.

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