Лубінець прокоментував бійку з ТЦК у Тернополі: кого вважає винним

Конфлікт з ТЦК у Тернополі

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандальний конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК у Тернополі, внаслідок якого один військовослужбовець потрапив до лікарні.

Про це омбудсмен написав у соцмережах.

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Деталі конфлікту

Лубінець нагадав, що військові ТЦК перевіряли документи та проводили оповіщення чоловіків призовного віку. Під час спілкування з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші люди. Словесний конфлікт швидко переріс у фізичний. За даними поліції, люди били по автомобілю та вступили у конфлікт із працівниками ТЦК.

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За даними Лубінця, кілька військових ТЦК отримали травми. Один із них зараз у лікарні.

Тривожний сигнал

Омбудсмен наголосив, що інцидент у Тернополі — ще один сигнал, що напруга навколо мобілізації досягла небезпечного рівня.

«До такої ситуації призвели, зокрема, недопрацювання попереднього керівництва Міністерства оборони, які сьогодні маємо як наслідок», — вважає Лубінець.

Він закликав українців не впадати в одну з двох крайнощів.

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«Не можна виправдовувати насильство лише тому, що людина не довіряє ТЦК та СП. Правила мають бути однаковими для всіх. Якщо представник ТЦК порушив закон — він має відповідати. Якщо громадянин застосував силу — він також має відповідати. Все інше — подвійні стандарти», — каже уповноважений з прав людини.

Лубінець визнав: проблема недовіри до ТЦК існує.

«І вона нікуди не зникне, якщо просто говорити людям „довіряйте“. Довіру не можна вимагати. Її потрібно відновлювати. Законністю дій. Реформами. Контролем. Відповідальністю за порушення. Але є й інша сторона цієї історії. Недовіра не дає права на насильство. Інакше ми створюємо дуже небезпечний прецедент. Не сподобалося рішення — застосували силу. Не сподобався представник держави — зібрали натовп», — розмірковує омбудсмен.

Також він закликав українців не чинити самосуд. Бо в момент, коли натовп замінює закон силою, руйнується механізм, який має нас захищати.

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Лубінець наголосив, що правова держава починається там, де закон перестає бути вибірковим.

«Саме цього сьогодні потребує і ситуація на Тернопільщині, і загалом проблема взаємодії суспільства з ТЦК. Не емоцій. Не виправдань. Не самосуду. А конкретних дій, контролю та відповідальності», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік у військовій формі вискочив з буса і влаштував стрілянину по перехожому.

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