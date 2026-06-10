Лубінець шокував свавіллям ТЦК: тисячі скарг та загадкова смерть чоловіка у Дніпрі

Працівники ТЦК та СП та силова мобілізція / © ТСН.ua

Реклама

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про системні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Він розповів про тисячі скарг та трагічний інцидент у Дніпрі, де чоловік помер після затримання невідомими у балаклавах.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів у ефірі «Радіо Свобода».

Кількість скарг на ТЦК та СП 2026 року

Лубінець повідомив, що за перші п’ять місяців цього року до нього надійшло понад 3000 скарг. Водночас він наголосив, що йдеться лише про звернення безпосередньо від громадян України. До цієї статистики не включені випадки порушень прав, які команда омбудсмана виявила самостійно.

Реклама

«Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, з соціальних мереж, зі свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що згідно законодавства вони звертаються щодо порушення своїх прав. А коли, наприклад, людина просто на вулиці побачила незаконні дії представників ТЦК і СП, в мене дуже часто так зараз знімають на відео і перекидають зразу мені в особисті повідомлення. І ми беремо все це в роботу. Це те, що у нас було в роботі за ці перші п’ять місяців», — розповів Лубінець.

Порушення прав людини з боку працівників ТЦК

На запитання ведучої про характер звернень омбудсман відповів, що більшість із них стосуються системних порушень прав людини.

«Системне порушення прав людини. Це застосування сили, це використання балаклав, це знімання знаків розрізнення представниками ТЦК СП. Тобто, це коли люди ніби у військовій формі, але невідомо, хто вони і що вони. Правильно? Не видно їх», — повідомив Лубінець.

Смерть мобілізованого у Дніпрі

Як приклад він навів нещодавній випадок у Дніпрі, який наразі перебуває на розгляді. За словами омбудсмана, наприкінці травня одружилася молода пара. Одного ранку, коли подружжя разом вийшло з дому, на чоловіка, за словами дружини, напали 10 людей у балаклавах та військовій формі без жодних знаків розрізнення.

Реклама

«Тобто хто це? Хто в балаклавах, в військовій формі, але немає нічого? Хто вони? Представники ТЦК СП — так, ми можемо припускати. Злочинне угрупування — теж можемо припускати. Що робить дружина? Вона телефонує 102. Знаєте, що відбувається? Вона в цей же самий день ввечері дізнається, що чоловіка більше немає. Він помер, за словами працівників Національної поліції, від серцевої недостатності«, — розповів Лубінець.

Омбудсман зазначив, що цей інцидент у Дніпрі вже перебуває в роботі його офісу. За словами посадовця, це далеко не поодинокий випадок, коли невстановлені особи в балаклавах застосовують фізичну силу та затримують громадян України.

«Це не просто вже порушення прав, це скоєння кримінальних злочинів групою осіб. І це просто перетворилось на якусь систему беззаконня. Вони можуть робити по відношенню до громадян України все, що вони захочуть», — обурився Лубінець.

Нагадаємо, на початку червня омбудсман повідомив про розслідування зловживань в Ужгородському РТЦК, де працівники незаконно утримували та катували людей, зокрема приковуючи їх кайданками до драбини. Т.в.о. начальника, начальника групи обліку та інструктора затримано — їм оголошено підозри у перевищенні повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні. Також розпочато перевірки щодо керівництва Закарпатського обласного ТЦК та комісії ОК «Захід» через ігнорування цих правопорушень.

Реклама

Новини партнерів