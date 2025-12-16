ТСН у соціальних мережах

160
1 хв

Лубінець зустрівся з Москальковою щодо питання полонених — головні результати перемовин

Ключовим результатом стало передання списків важкопоранених і важкохворих.

Софія Бригадир
Дмитро Лубінець на зустрічі з Тетяною Москальковою за участі керівників місій МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською омбудсманкою Тетяною Москальковою за участі керівників місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та РФ.

Про це повідомляє сайт ТСН.ua.

Повідомляється, що до українських військовополонених було передано близько 2000 гуманітарних посилок, а також листи від їхніх рідних. Окремо було досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та обміну відповідними списками. Ключовим результатом стало передання списків окремої категорії громадян — важкопоранених і важкохворих.

Також було обговорено питання повернення незаконно затриманих цивільних громадян України, засуджених у РФ українських військовополонених і передано відповідні списки. Сторони проговорили й низку інших гуманітарних питань.

Крім того, за підсумками попередньої системної роботи вдалося провести процедуру взаємного возз’єднання сімей. На підконтрольну Україні територію з РФ та тимчасово окупованих регіонів повернулися 15 громадян, більшість із яких є маломобільними. Ще 45 українців були повернуті з пунктів тимчасового тримання іноземців на території Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що три родини з Ірпеня, які майже чотири роки чекали з полону синів, що пішли добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення — знайшли їх у могилах «невідомих тіл».

160
