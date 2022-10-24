Луцька міськрада спільно з благодійниками закуповує зимову форму та взуття для 5 тисяч бійців

Луцька міська рада та Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" виділили 47 мільйонів гривень на придбання 5 тисяч комплектів зимової форми та пар взуття для воїнів Збройних сил України.

Про це розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук під час засідання виконавчого комітету, повідомляють "Волинські Новини".

Зимова форма закуповується на умовах співфінансування – міськрада виділяє 17 млн грн на зимову форму та 6,5 млн грн на взуття, таку ж суму надає благодійний фонд.

"Спільно з Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом" ми реалізовуємо спільний проєкт з придбання 5 тисяч комплектів зимової форми та 5 тисяч пар взуття для воїнів, які служать у військових частинах та виконують завдання оборони України від агресора. Ми виділяємо 17 мільйонів гривень на форму і 6,5 мільйона гривень на взуття. Таку ж суму виділяє Фонд Ігоря Палиці. Наші солдати у зимовий період мають себе почувати хоча б мінімально комфортно – мати теплу форму та взуття. Щодо розподілу форми, то Фонд та Луцька міська рада працюють щодо цього питання з Генштабом, з яким визначатимуть, скільки комплектів і на яку частину передати", – розповів Ігор Поліщук.

Він зазначив, що Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" закуплятиме форму та взуття лише в місцевих виробників, щоб таким чином їх підтримати, адже податки від їх роботи надходять у місцевий бюджет. Зокрема, форму виготовлятиме волинська компанія "Едельвіка".

За словами голови правління компанії Юрія Переходька, який був присутній на засіданні виконкому, зимова форма відповідає усім стандартам ЗСУ. До неї входять: штани, кофта, утеплена кофта та взуття. Утеплена кофта наповнена матеріалом синтепух та флісом. На неї одягається куртка, яка має водовідштовхувальне просочення, всередині неї - підкладка, що негорить. Штани також мають водовідштовхувальне просочення. Ціна одного комплекту форми – 6 550 грн.

Нагадаємо, Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Так, невдовзі ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.

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