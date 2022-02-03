Луганщина стала лідером "Великого будівництва" з розвитку спортивної інфраструктури

Луганщина вийшла на перше місце за темпами розвитку спортивної інфраструктури.

Спортивні об’єкти області оновлюють в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, за рік в регіоні побудували і відновили низку стратегічних об’єктів. Зокрема, в Сєвєродонецьку капітально відремонтували знаковий для містян басейн "Садко".

"Візитівка спортивної Луганщини - фізкультурний центр "Олімп" також оновився: перебудовано так звану "вхідну групу". І поруч із нею облаштовано сучасний відкритий тренажерний майданчик. Збудований і функціонує зал спортивної гімнастики, який відповідає всім сучасним нормам тренувань", - розповів голова ОДА.

"Олімп" також отримав сучасний тренажерний зал, де одночасно можуть тренуватись до 50 осіб. А для проживання спортсменів та тренерів було побудовано 4 комфортабельні будинки. Відтепер фізкультурний центр на Луганщині стане найкращою тренувальною базою в Україні.

"Крім того, Луганщина – один з пілотних регіонів програми Президента "Здорова Україна": ми побудували 73 спортивних майданчики та облаштували 28 локацій "Активних парків", також оновлених за дорученням Президента України", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що 2021 року за програмою президента відкрили 22 басейни, 13 ДЮСШ та 29 стадіонів.