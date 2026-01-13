Луганська ОВА хоче перейменувати райони в окупованому обласному центрі

Луганська ОВА / © Радіо Свобода

Луганська обласна державна адміністрація розпочала прийом пропозицій щодо перейменування трьох районів тимчасово окупованого обласного центру — Артемівського, Жовтневого та Ленінського. Згідно з висновками Українського інституту національної пам’яті, ці назви містять символіку комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Пропозиції щодо нових назв районів у місті Луганськ, з відповідними обґрунтуваннями, приймаються до 20 січня 2026 року на електронну адресу: kulturaloda@loga.gov.ua», — зазначили в ОВА.

В обласній адміністрації наголосили, що при підготовці пропозицій мають враховуватись загальний порядок перейменування районів у містах, а також вимоги закону щодо присвоєння об’єктам імен фізичних осіб, назв історичних подій чи ювілейних дат.

За інформацією ОВА, процес перейменування відбувається в межах виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Попри тимчасову окупацію міста, Україна продовжує впорядковувати адміністративно-територіальний устрій своїх територій відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, в Одесі зареєстрували петицію про демонтаж бюста Пушкіна на Приморському бульварі та встановлення на його місці пам’ятника президенту США Дональду Трампу.

А у Києві міська рада ухвалила рішення про капітальний ремонт пам’ятного знака «Нульовий кілометр», який розташований на Майдані Незалежності. Головною зміною стане вилучення з монумента назв російських міст та заміна їх на назви міст України.