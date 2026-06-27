Лукашенка попередили про бунт у разі нападу на Україну: три сценарії для Білорусі від Тихановської

Армія Білорусі / © Сайт Міноборони Білорусі

Реклама

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ про напад на Україну, його армія масово дезертуватиме, здаватиметься в полон або підніме бунт.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у коментарі Новини.LIVE.

У білоруської армії немає жодного бажання протистояти Силам оборони України, запевнила Тихановська.

Реклама

Солдати армії РБ розуміють, що у порівнянні з ЗСУ нічого не можуть, додала лідерка білоруської опозиції.

«Попри те, що ймовірність прямого зіткнення мінімальна, загроза з території Білорусі нікуди не зникає. Лукашенко, рятуючи власну шкіру, готовий і далі віддавати країну під потреби російських військ. Наша інфраструктура, дороги, залізниця — все це може бути використано. Але це робиться руками режиму. І режим завжди буде на боці Росії. […] Але ми повинні розмежовувати білоруський режим і білоруський народ. У нас немає антиукраїнських настроїв взагалі», — резюмувала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, прилетів до резиденції Путіна на Валдаї для переговорів. Як зазначає видання The Moscow Times, зустріч російського та білоруського диктаторів відбувається у вкрай напруженому контексті.

Напередодні у четвер, 25 червня, Лукашенко публічно попросив російського посла Бориса Гризлова «не втягувати» Білорусь у війну з Україною, і вперше відкрито підтвердив, що Кремль тисне на Мінськ з метою залучити його до активнішої участі в бойових діях.

Реклама

Новини партнерів