Лукашенка викликали до Путіна: чому це повʼязано зі збільшенням тривог у Києві

Лукашенко полетів до Путіна / © Associated Press

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Слідом за секретним візитом очільника ЦРУ до Москви, до російської столиці терміново вирушає білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Ці події розгортаються на тлі розголосу про розбудову військової бази та під’їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною — будівництва, яке насправді триває вже не перший рік.

Керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко розкрив головні цілі цієї масштабної інформаційно-кінетичної операції Кремля на найближчі місяці. Відповідний допис політичний аналітик оприлюднив у Facebook.

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“Візит Лукашенка до Москви — це справді про війну. Але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай. А Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з Балтійський країн (ради чого в Москву і приїздив директор ЦРУ Деніел Редкліфф) візит Лукашенка грає новими фарбами”, — переконаний він.

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За словами політолога, після цього візиту зʼявиться маса нової конспірологіі, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські ЗМІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблях у територіальних водах Румунії.

Денисенко переконаний, що Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп, який вже пішов на контакт (візит Редкліффа і є цим контактом) повернувся до духу Анкоріджа-2.

На думку політолога, ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки — вибори в США. Напасти до американських виборів — це утопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат. Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операціі. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів.

«Різке зростання обстрілів України і, зокрема, Києва — частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки. Життя, як завжди, внесе свої корективи, але схоже — це план „А“ РФ на найближчі пару місяців», — резюмував Вадим Денисенко.

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Нагадаємо, 25 серпня до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того самого дня ЗМІ повідомили, що США нібито попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації.

Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви.

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