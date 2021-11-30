Лукашенко готовий прилетіти до окупованого Криму і визнати його російським

Лукашенко готовий прилетіти до окупованого Криму і визнати його російським

Самопроголошений президент Білорусі нагадав, що Путін уже його запрошував.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що після так званого референдуму 2014 року український Крим не тільки фактично, але й юридично став російським.

Таку заяву він зробив в інтервʼю РИА “Новости”.

Під час розмови з російським журналістом Лукашенко запевнив, що готовий прилетіти у Севастополь і звідти розпочати свій візит до окупованого Криму

“Це і мій Крим! Вперше на морі я побував саме у Криму, коли ще діти були маленькими”, - згадав раптом білоруський лідер, нагадавши, що Володимир Путін уже якось запрошував його відвідати окупований півострів.

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Також Лукашенко заявив, що після референдуму в березні 2014 року, який провела під дулами російських автоматів окупаційна влада, Крим навіть юридично став “російським”.

“Якщо туди прилетять президент Білорусі та президент Росії, то яке ще може бути визнання. Ні для мене, ні для Путіна цього питання взагалі не існує”, -запевнив він.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визнає незаконно окупований Крим російським, коли "останній російський олігарх" почне поставляти на півострів продукцію.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву речника білоруського МЗС Володимира Макея про те, що Крим є російським. У Міністерстві зазаначили, що на Мінськ чекатимуть непоправні наслідки у міждержавних відносинах у разі визнання півострова російською територією.

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