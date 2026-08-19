- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 2 хв
"Лукашенко люб’язно надасть Путіну територію": у ДПСУ оцінили загрозу нового наступу з Білорусі
Загроза наступу РФ на Україну з території Білорусі нікуди не поділася.
Росія може в будь-який момент розпочати вторгнення в Україну з території Білорусі , яку самопроголошений Олександр Лукашенко здатний «люб’язно надати».
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Він уточнив, що станом на зараз якихось дій з боку білоруського кордону прикордонники не спостерігають.
«Але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо навіть якщо ворог не накопичить достатньо велику кількість своїх сил, які могли б здійснити повномасштабне вторгнення або здійснювати заходи щодо активних наступальних дій, не маючи достатньо сил, можуть створюватися провокативні дії з надією, що Україна перекине на цей напрямок свої додаткові сили, а не використовуватиме їх на важливіших напрямках, де ведуться активні бойові дії», — сказав Демченко.
За даними ДПСУ, наразі ударних угруповань Росії біля північного кордону немає. Речник ДПСУ запевнив, що станом на зараз РФ не має достатніх сил і «навіть невеликого угруповання, яке могло б створювати загрозу Україні».
«Але будь-якої миті Білорусь, напевно, люб’язно надасть свою територію, якщо у Росії будуть зайві підрозділи, які вона може перекинути на територію Білорусі та використовувати їх на напрямку з кордоном України. Тому й на цьому відтинку нашого кордону також проводяться активні інженерні та фортифікаційні заходи, щоб наростити наші оборонні можливості», — запевнив представник ДПСУ.
Раніше президент Зеленський розповів, що вже робить Білорусь для армії РФ.
Нагадаємо, Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.