Лукашенко наказав стягнути війська до кордону з Україною: у ДПСУ повідомили, чи є загроза

Прикордонники кажуть, що Мінськ підіграє риториці Москви.
Наразі українські прикордонники не фіксують перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу армії Білорусі поряд з українським кордоном.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "УП"
"Я не виключаю того, що Білорусь може здійснювати переміщення якихось підрозділів, але це може бути більше в незначній кількості і для нагнітання ситуації", - каже представник Держприкордонслужби.
За його словами, це може відбуватися вглиб території Білорусі. Адже наразі в ДПСУ не фіксують переміщення чи нарощування техніки і особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.
Також Демченко назвав слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною "підіграванням агресивній риториці" країни-терористки Росії.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною. Йдеться про Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.
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