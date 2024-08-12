Лукашенко наказав стягнути війська до кордону з Україною: у ДПСУ повідомили, чи є загроза

Наразі українські прикордонники не фіксують перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу армії Білорусі поряд з українським кордоном.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "УП"

"Я не виключаю того, що Білорусь може здійснювати переміщення якихось підрозділів, але це може бути більше в незначній кількості і для нагнітання ситуації", - каже представник Держприкордонслужби.

За його словами, це може відбуватися вглиб території Білорусі. Адже наразі в ДПСУ не фіксують переміщення чи нарощування техніки і особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.

Також Демченко назвав слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною "підіграванням агресивній риториці" країни-терористки Росії.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною. Йдеться про Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

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