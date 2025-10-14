Лукашенко наказує перевірити свою армію: що насправді відбувається на північному кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії своєї країни. Це вже далеко не вперше за понад три роки «повномасштабки» маріонетка Путіна полоще нерви українцям, бряцаючи зброєю на наших північних кордонах.

То чи є загроза цього разу, оцінив нардеп, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі «24 каналу».

Костенко заявив, що через такий шантаж Лукашенка Україна має тримати війська, які прикривають північний кордон, у стані готовності, навіть без прямих ознак наступу.

«Ми маємо також перевести свої війська, які прикривають кордон з Білоруссю, у повну бойову готовність», — вважає народний депутат.

Водночас, за словами нардепа, наразі українська розвідка не має підтверджень, що білоруська армія готується до наступу проти України.

«Немає інформації, що білоруська армія готова перейти кордон. Але ми розуміємо, що наміри можуть бути, усе може бути, — заспокоїв Костенко.

Тим не менш, він нагадав, що з території Білорусі нікуди не зникли російські війська і бази, з яких раніше завдавали ударів по Україні.

Раніше у Держприкордонслужбі відповіли, чи є загроза для України від того, що Лукашенко затіяв перевірки своєї армії.