Лукашенко підтримує Путіна у війні: чи їдуть білоруси зараз до України і за яких умов їх можуть пропустити

У Державній прикордонній службі розповіли про ситуацію із пасажирообігом після закриття українсько-білоруського кордону.

Український кордон з боку Білорусі, самопроголошений президент якої активно підтримує диктатора Путіна у війні проти України, від 24 лютого закритий для всіх іноземців, у тому числі й для білорусів. Пропускають лише українців, які прямують додому.

Про це заявив розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "24 Каналу".

Після закриття українсько-білоруського кордону, за його словами, до України в'їжджає значно менше білорусів. Попри це, для них все ще є відкриті пропускні пункти на кордоні України з іншими державами. Крім того, для перетину кордону їм необхідно надати всі необхідні документи та підтвердити мету поїздки до України.

Водночас, за його словами, наразі на кордоні з Білоруссю роблять винятки для українців, які повертаються на батьківщину.

"Громадяни України, якщо вони матимуть змогу дістатися до цих пунктів пропуску (на кордоні з Білоруссю. – Ред.) , то українські прикордонники забезпечать їхнє повернення на територію України", – запевнив спікер ДПСУ.

Демченко нагадав, що для повернення до України громадянам потрібно спершу пройти білоруський пункт пропуску. Він радить робити це на кордоні на Волині. Там, за його словами, це найбільш реально.

Слід зауважити, що Україна може скасувати безвіз з Білоруссю за її підтримку Росії у війні проти нашої держави. Реагуючи на відповідну петицію, президент Володимир Зеленський запропонував уряду розглянути питання введення візового режиму з Білоруссю.

Участь Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, у Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка 11 жовтня розпочалося проведення перевірки Збройних сил республіки. Під час перевірки військові частини та підрозділи нібито відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ймовірність втягування військ Білорусі у пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача. Утім, якщо білоруси наважаться на це, це буде крахом Лукашенка.

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