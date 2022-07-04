Путін тримає біля голови політичного трупа Лукашенка заряджений пістолет - військовий експерт

Білоруська армія не є слабкою, утім вона - нечисельна. Але недооцінювати суперника - найбільша помилка.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - політичний труп, який думає, як вижити фізично, адже Путін тримає біля його голови заряджений пістолет. Водночас Україні варто підготуватися до ймовірного нападу з Білорусі.

Про це 4 липня розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Лукашенко - політичний труп в усіх сенсах. Він - нелегальний і нелегітимний, як з огляду на міжнародне право, так і в себе в країні. Путін тримає у нього біля голови заряджений пістолет у буквальному розумінні цього слова. Лукашенко думає, як вижити фізично", - сказав він.

На думку військового експерта, Україні не варто недооцінювати білоруську армію, а необхідно бути готовою до її нападу.

"Не погоджуюся з думкою, що білоруська армія є слабкою. Вона є нечисельною і це правда, але недооцінювати противника - це найбільша помилка, яку ми можемо зробити. Сюнь-цзи (китайський стратег і мислитель - Ред.) нас вчить, що не треба чекати, що ворог не нападе, він обов'язково нападе. Треба робити все можливе, щоб, коли він нападе, ціна стала непомірною", - сказав Петро Черник.

На його думку, на кордоні з Білорусю варто звести загородження і наростити системи ППО.

"Чи можливий удар? Я б до нього ставився вкрай серйозно і робив усе можливе, у першу чергу в частині інженерних загороджень і нарощування протитанкових ракетних комплексів при потенційному ударі. Правда, маю обумовити: тут у нас є певний природній союзник, географічний, це - величезна смуга лісів і так звані Прип'ятські болота. Якщо противник і вдарить, то, скоріш за все, буде рухатися дорогами. А як бити противника на дорогах - ми навчилися у перші дні війни", - каже експерт.

За словами Петра Черника, війська з Білорусі можуть обрати будь-який напрямок для вторгенння в Україну.

"У них дуже специфічна тактична логіка, яка інколи не піддається осмисленню. Тобто, направду, можуть вдарити у будь-яку точку, і ту, яка на цю хвилину виглядає нелогічною. Тому треба згуртуватися якнайрительніше ", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко сказав, що в межах союзної держави Росія та Білорусь створили єдину армію. Країна "завжди буде разом із братньою Росією". Щодо рішення про участь у вторгненні в Україну, то його, за словами диктатора, він ухвалив вже давно. Президент України Володимир Зеленський назвав таку заяву Лукашенку небезпечним сигналом.

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