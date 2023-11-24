Важлива обіцянка Лукашенка: Арахамія розповів про перший дзвінок диктатора після початку вторгнення РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко телефонував Володимиру Зеленському, проте той відмовився з ним розмовляти. Водночас “батько” пообіцяв, що його військові у війну не втрутяться.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

"Перший дзвінок на мій телефон від Лукашенка, коли тільки перший день війни, організував він (нардеп Євген Шевченко)... Президент відмовився з ним спілкуватися, а я кажу: на гучномовець поставлю, щоб хоча б почути все ж якусь інформацію... І він (Лукашенко) тоді сказав, що ми не будемо воювати з Україною... Він чесно сказав: я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили, чи не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України”, - розповів Давид Арахамія.

Водночас цій інформації в Офісі президента України не повірили, оскільки було багато провокацій.

“Ми цьому не повірили, багато разів були провокації... казали, що от переодягнені білоруські солдати воюють, але потім це все завжди не підтверджувалося. Тобто він тут, треба віддати належне, слово досі тримає”, - підкреслив Арахамія.

За його словами, Лукашенко зі свого боку нічого не вимагав від України та пропонував свої послуги посередника.

Нагадаємо, в Польщі заявили, що Білорусь намагається налагодити діалог для "відбілювання" свого іміджу.

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