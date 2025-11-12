Лукашенко просить Литву відкрити кордони: у Вільнюсі відмовляються

Литва відмовляється відкривати кордон з Білоруссю

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не підтримує ідею переговорів із Білоруссю щодо відновлення руху через кордон, яку висунув самопроголошений президент Александр Лукашенко.

Як повідомляє агентство Reuters, литовський дипломат наголосив, що Вільнюс не дозволить Мінську диктувати умови.

У столиці Литви заявили, що білоруський диктатор «не встановлює правила».

«Я наполегливо рекомендую уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав’язати», — сказав Будріс, додавши, що Литва має повну підтримку Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович після наради, заявив, що поліція та армія посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються з Білорусі.

Пізніше Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю після численних порушень повітряного простору.