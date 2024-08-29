Лукашенко стягує війська до України: у ДПСУ відповіли, що насправді відбувається на кордоні

Україна посилює кордон з Білоруссю, щоб не допустити жодних спроб вторгнення або дестабілізації ситуації.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Це десятки кілометрів від нашого кордону, на різних відтинках – різна відстань. За тим, що відбувається на території Білорусі активно стежать підрозділи розвідки, міністерства оборони і Держприкордонслужби для того, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України. Щоб усі складові наших сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість вчасно відреагувати на будь-які дії", - заявив він.

За словами речника ДПСУ, Україна посилює кордон з Білоруссю, щоб не допустити якихось спроб вторгнення або дестабілізації ситуації, бо цей напрямок також досить важливий для оборони України.

Водночас Демченко зазначив, що останнім часом спостерігаються постійні заяви та військові навчаннями на території Білорусі спільно з підрозділами армії РФ. Це робиться для того, щоб Україна постійно тримала на цьому напрямку певні сили та засоби, а не перекидала їх на більш важливі ділянки фронту, де ведуться повноцінні бойові дії.

"Стримуючи наші сили на цьому напрямку й тим самим підігруючи Росії", – сказав речник ДПСУ.

За його словами, на напрямку кордону з Білоруссю перебуває особовий склад і техніка підрозділів ДПСУ, Збройних Сил України, Нацгвардії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що нарощування у Білорусі військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути сили ЗСУ вздовж ширшої лінії фронту. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на вторгнення до України.

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