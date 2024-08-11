Лукашенко відправив танки та техніку: що відбувається на кордоні з Білоруссю

Після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про начебто "збиття цілей" зі сторони України, країна посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на кометар міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна.

Хрєнін підтвердив слова Лукашенка про нібито ліквідацію повітряних цілей, які порушили повітряний простір з боку України.

"З огляду на ситуацію в Україні, а також у Курській області Росії, гловнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації", — заявив Хрєнін.

Згодом Міноборони Білорусі заявило про перекидання танків до кордону з Україною. У заяві йдеться про те, що підрозділи одного з механізованих з'єднань "приведені у готовність".

"Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що білоруські військові завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до Гомельського та Мозирського тактичних напрямків, що на кордоні з Україною.

Сам Лукашенко в суботу, 10 серпня, заявив, що Збройні сили України просунулись в Курській області РФ "на 30-35 кілометрів і окопуються".

Коментуючи нібито збиття українських дронів над Білоруссю, він зазначив, що "не розуміє, навіщо це Україні".

"Неприємно те, що українці, як я вас і попереджав багато разів, цим самим показують, що ні до якого миру вони не готові і продовжують ескалацію цієї напруженості", - цитує його Telegram-канал "Пул Первого".

Що кажуть в Україні

Поруч з українським кордоном з Білоруссю переміщення техніки чи особового складу не фіксується. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері "Київ 24".

Проте, за словами речника ДПСУ, сусідня країна постійно нагнітає ситуацію, зокрема лунають фальшиві звинувачення щодо загрози для Білорусі з боку України.

"Цілком імовірно, що переміщення техніки чи солдатів і офіцерів білоруської армії все ж відбувається, але, можливо, на інших, віддалених територіях. Не виключено, що такі заяви спрямовані на відволікання резервів та сил ЗСУ. Таким чином білоруська невизнана влада намагається підігравати Кремлю у розв'язанні проблеми з втратою Росією контролю над значними територіями Курської області", - сказав Демченко.

Реагуючи на заяви Лукашенка, очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрій Коваленко заявив, що "стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти Володимиру Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок".

Нагадаємо, 13 липня Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною, внаслідок чого Білорусь відведе війська від кордону. Він також наполягає, що росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися, а українці воюють нібито через "підштовхування" з боку НАТО.

"Воюють до останнього українця. Дуже шкода. Але треба розмовляти", - цитує Лукашенка "БелТА".

Він також заявив, що планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним "ці проблеми" і вирішать як "діяти далі".

"Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів говорив. Це наші люди. Такі самі люди, як ми, як росіяни. Нам треба швидше домовлятися. Виявляється, можна домовитися. Але головне, треба розмовляти", - впевнений Лукашенко.

Прикладом того, що розмовляючи, можна домовитися, він навів кроки щодо відведення військ на білорусько-українському кордоні.

Лукашенко розгублений! Дрони вже в Білорусі!

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