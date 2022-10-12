Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет Білорусі своєму російському патрону - Україна в ОБСЄ

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

Як сказав посадовець, звинувачуючи Україну в нібито "плануванні нападу на Білорусь", Лукашенко насправді "потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву".

"При цьому, буквально вчора він заявив про розгортання в Білорусі спільного угруповання військ, у тому числі шляхом розміщення в країні додаткового російського контингенту. Що ж, мінську варто задати собі питання, наскільки спроможна та заслуговує довіри Росія? Які справжні наміри кремля? Вони дійсно думають про нову атаку з півночі на Україну чи просто хочуть завершити окупацію білорусі, ввівши туди додаткові війська?", - зауважив український посол.

Очільник української місії в ОБСЄ підкреслив, що білоруський режим "не уникне своєї частки відповідальності за злочин агресії". Він ще має час "захистити свій навіть скомпрометований суверенітет і врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Нагадаємо, на територію Білорусі Росія завезла 32 іранських дронів "Shaded-136", планується ще друга партія постачання БпЛА. Військовий експерт Олег Жданов попереджає про небезпеку з боку Білорусі. Як припускає експерт, на півночі України Росія може замінити ракетні удари на атаки іранськими дронами.

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