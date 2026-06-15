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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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418
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Лукашенко заявив, що Україна відвела війська від кордону на 40 км: яку причину назвав диктатор

Лукашенко запустив новий фейк про відведення українських військ від кордону.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Лукашенко заявив про відведення Україною військ від кордону з Білоруссю

Лукашенко заявив про відведення Україною військ від кордону з Білоруссю / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито Україна відводить свої війська від кордону з його країною.

Про це він сказав в інтерв’ю Al Arabiya English, яке передають білоруські ЗМІ.

Журналістка зауважила, що, за її інформацією, Україна зміцнює північний кордон, тобто стягує туди додаткові ресурси.

«Ні, він (Зеленський — Ред.) не стягує жодних туди ресурсів. По-перше, ми це помітили. Навпаки, коли в засобах масової інформації словесна суперечка дійшла свого апогею, українці приблизно на 40 кілометрів ті війська, які в них там були, а в основному це територіальні війська. Тобто цивільних людей призвали, переважно. Вони на 40 кілометрів від кордону відвели. Ці війська були відведені», — стверджує Лукашенко.

Білоруський диктатор стверджує, що Україна нібито просто не має людей для посилення північного кордону, бо всі людські ресурси йдуть на фронт.

«Ви кажете, стягує. Він (Зеленський — Ред.) навіть якби хотів щось стягнути, він такої можливості не має. Вже Захід йому натякає на те і відкрито каже: „тобі не зброя потрібна, тобі потрібні люди, у тебе не вистачає на фронті людей“. Звідки може стягнути? Із зони активних бойових дій він не може їх стягнути. Там, де йдуть бойові зіткнення росіян з українцями, вони йдуть упродовж тисячі кілометрів фронту. Ні з Донбасу, ні з Запоріжжя, ні з Харківського напрямку чи Луганського він не може звідти взяти війська, щоб перемістити на білоруський кордон. Тому ми розуміємо, хто проти нас з того боку перебуває. Це вчорашні механізатори та робітники, які не всі й стріляти вміють. І ми що їх атакуватимемо? Професійною армією? Ні, звісно», — самовпевнено заявив диктатор.

Лукашенко вважає, що збройне протистояння між Україною і Білоруссю неможливе. Водночас, він не виключає ймовірність нападів українсьих безпілотників.

«Нема в нього людей. І це одна із особливостей цього року. Завжди дефіцит був у однієї сторони, з іншого боку. У росіян є цей дефіцит, не такий може, як в Україні, але є. Але це головне питання конфлікту. Люди скінчилися», — розмірковує диктатор.

Чи є Україні чого боятися з боку Білорусі

«Абсолютно нічого. Вони це знають. І військові це знають. Люди, народ України, це знає. Але через політичні якісь амбіції ця тема підігрівається», — запевнив диктатор Лукашенко, який напередодні вторгнення у лютому 2022 року уже запевняв, що для України нема небезпеки з боку білоруського кордону.

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що війну потрібно зупиняти за столом переговорів у форматі «Лукашенко — Путін — Зеленський».

Нагадаєм, Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
418
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