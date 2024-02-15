Лукашенко запровадив режим контртерористичної операції біля кордону України: реакція ДПСУ

Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордону з Україною - у Лельчицькому районі. Втім, наразі українська Держприкордонслужба не фіксує активних дій у сусідній країні.

Про це розповів речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко в коментарі "УП".

За його словами, ситуація є контрольованою. Що більше - запровадження режиму контртерористичної в одному з білоруських районів він називає "приверненням уваги".

"За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом", - наголошує представник ДПСУ.

Демченко наголосив, що наразі значна активність по той бік кордону з сусідньою республікою не зафіксована. Тим часом ДПСУ продовжує укріплювати український кордон та обороняти його, аби не допустити жодних провокацій.

Як повідомлялося, Білорусь біля кордону з Україною запровадила режим контртерористичної операції. Лельчицький район межує з Україною, зокрема з Житомирською та Рівненською областями.

Крім того, днями було зафіксовано рух військової техніки біля кордонів України. Це було пов'язано з навчаннями біля села Саки Брестської області.

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