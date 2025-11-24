Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про війну в Україні. Він назвав її «тягомотиною», яка незабаром закінчиться.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з губернатором Ярославської області та послом РФ у Білорусі, пише NEXTA.

«Скоро закінчимо цю тягомотину в Україні і займемося своїми справами», — видав диктатор.

Реклама

Раніше Лукашенко помилував 31 громадянина України.

У Лукашенка назвали це «принципами гуманізму» та «жестом доброї волі».

«Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні», — зазначила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.