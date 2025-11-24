ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
302
1 хв

Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про війну в Україні

Лукашенко назвав війну в Україні “тягомотиною”, якій невдовзі настане кінець.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про війну в Україні. Він назвав її «тягомотиною», яка незабаром закінчиться.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з губернатором Ярославської області та послом РФ у Білорусі, пише NEXTA.

«Скоро закінчимо цю тягомотину в Україні і займемося своїми справами», — видав диктатор.

Раніше Лукашенко помилував 31 громадянина України.

У Лукашенка назвали це «принципами гуманізму» та «жестом доброї волі».

«Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні», — зазначила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.

