Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про війну в Україні
Лукашенко назвав війну в Україні “тягомотиною”, якій невдовзі настане кінець.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про війну в Україні. Він назвав її «тягомотиною», яка незабаром закінчиться.
Про це Лукашенко заявив на зустрічі з губернатором Ярославської області та послом РФ у Білорусі, пише NEXTA.
«Скоро закінчимо цю тягомотину в Україні і займемося своїми справами», — видав диктатор.
Раніше Лукашенко помилував 31 громадянина України.
У Лукашенка назвали це «принципами гуманізму» та «жестом доброї волі».
«Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні», — зазначила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.