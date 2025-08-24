- Дата публікації
Лукашенко зробив цинічну заяву до Дня Незалежності України
Лукашенко, який є вірним союзником Путіна, побажав Україні «мирного неба, солідарності та незалежного розвитку».
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Він побажав українцям, зокрема, «знайти відповідь на сьогоднішні виклики».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Білорусі.
«Жити поруч у мирі та злагоді з давніх-давен було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв’язки, закріплені спільною історичною долею, спільними християнськими цінностями та щирою дружбою», — видав лідер Білорусі.
За його словами, «хоч би як не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і надалі залишається відкритою для українців Лукашенко.
«Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог із нашими південними сусідами», — цинічно заявив Лукашенко.
Він буцімто «від щирого серця» побажав громадянам України знайти «власну відповідь на сьогоднішні виклики», а «багатонаціональній країні — мирного неба, солідарності та по-справжньому незалежного розвитку».
Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-у річницю від Дня Незалежності. Світові лідери привітали президента та українців. Вони висловили захоплення невпинною боротьбою за свободу.
Небайдужі партнери залишили письмові листи, відеозвернення та виступили у Києві. Серед тих, хто висловив слова підтримки народу України, Дональд Трамп, Реджеп Ердоган, Сі Цзіньпін, Марк Карні та інші.
Що сказали світові лідери — читайте у матеріалі ТСН.ua.