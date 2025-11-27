Лукашенко зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про завершення війни в Україні. Так, він «як ніколи» вірить, що «конфлікт» наближається до закінчення.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Лукашенка запитали, чи вірить він, що війна в Україні наближається до завершення.

«Як ніколи вірю», — сказав глава держави.

На його думку, під час війни у будь-який момент може статися щось непередбачуване.

«Це війна, і будь-якої миті може бути непередбачена ситуація, яка може загалом повернути ситуацію назад. Війна є війна», — висловився він.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, Лукашенко висловився про війну в Україні.

«Скоро закінчимо цю тягомотину в Україні і займемося своїми справами», — видав диктатор.